«Локомотив» уверенно обыграл «Куньлунь»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем» (6:2) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Александр Радулов. Хоккеист, пополнивший состав «Локомотива» в межсезонье, открыл счет в первом периоде, забросив свою дебютную шайбу в составе команды.

Еще 3 (2+1) очка заработал словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат, еще по голу в активе Павла Красковского и Артура Каюмова.

При счете 0:5 у «Куньлуня» отличился Колин Кэмпбелл, лишив голкипера ярославцев Даниила Исаева третьего «сухаря» подряд. Также у китайского клуба забил Джейк Челиос.

«Локомотив» одержал четвертую победу в четырех матчах на старте чемпионата, с 8 очками команда Игоря Никитина лидирует в Западной конференции. «Куньлунь» (4) – 7‑й.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2) Голы: Кэмпбелл, 44:04. Челиос, 49:29. — Радулов, 14:16, 29:11 (бол.). Гернат, 27:40 (бол.), 30:20 (бол.). Красковский, 42:36. Каюмов, 44:37.