Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лед на домашней арене

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе, который привёл к результативной игре в матче с «Автомобилистом» (5:3).

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«Очень много удалений с обеих сторон, много брака, но это связано со льдом. Много голов, зрителям, надеюсь, понравилось.

– Третий период был как кошки-мышки, то вы забили, то соперник забивает ответный гол. Что это было — нехватка внимания или просто расслабились?

– Да нет, это лёд плохой, всё от этого. Много отскоков неожиданных, трудно играть в хоккей. Тут получилась такая игра, как, кто играл на зимней классике, они поймут. Много ряби, шайба прыгает, качество игры сразу теряется, шайбы из ниоткуда получаются, — цитирует Кузьмина «Молодёжная газета».