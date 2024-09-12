Умер заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев скончался на 80-м году жизни в больнице в Серове Свердловской области после того, как сосед по палате ударил его стулом по голове. Мужчина впал в кому и умер, не приходя в сознание, сообщил в своем телеграм-канале бывший хоккеист "Салавата Юлаева" Никита Щитов.

"Сегодня не стало заслуженного тренера РСФСР по хоккею, Григория Георгиевича Савельева, он так и не вышел из комы. Очень обидно, очень. Перенести операцию и погибнуть от рук соседа по палате, которому не понравилось, что дедушка храпит, и он ударил стулом по голове в область виска", - написал он.

По данным Щитова, Савельев попал в больницу из-за сахарного диабета. Ему ампутировали пальцы на ногах, где началась гангрена.

Как добавил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции территориального ОВД назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет принято обоснованное решение.

"Если специалисты установят, что смерть человека наступила от полученных ранее в палате травм, тогда собранные по данному факту материалы представителей МВД направят для дальнейшего разбирательства в органы районного СКР", - сказал он.

Ранее Горелых сообщил ТАСС, что 30 августа в больнице произошел конфликт между двумя пожилыми мужчинами. Один из них ударил другого табуреткой и нанес серьезную травму. Нападавший был ранее судим, свою вину он признал.

Савельев рано завершил игровую карьеру. В качестве тренера он работал с детской командой "Крыльев Советов", в сборной Москвы, архангельском "Спартаке", "Металлурге" из Серова. Под его началом в школе "Крыльев" воспитывались чемпион мира 1986 года среди молодежных команд, лучший вратарь СССР 1989 года Олег Браташ, чемпионы Европы 1984 года среди юниоров Павел Кадыков и Игорь Расько. Также он воспитал победителя молодежного чемпионата мира 1979 года Юрия Страхова и ставшего чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина Евгения Медведева.