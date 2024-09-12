«Нефтехимик» вырвал победу у «Металлурга» за 23 секунды до конца третьего периода

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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Нижнекамский клуб вырвал победу за 23 секунды до конца третьего периода. Победную шайбу хозяев забросил Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Никиты Хлыстова.

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Напомним, «Металлург» отказался от услуг Жан-Себастьена Ди в прошлом сезоне. За 18 проведённых встреч за уральский клуб в сезоне-2023/2024 на счету Ди было три заброшенные шайбы и три результативные передачи.

В следующем матче «Нефтехимик» примет на своём льду «Локомотив».