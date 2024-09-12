СКА уступил «Трактору» в матче КХЛ

Петербургский СКА дома проиграл челябинскому «Трактору» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу челябинцев. В составе победителей дубль оформил Максим Шабанов. Также отличился Виталий Кравцов.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, СКА с 3 баллами идет на 9‑й строчке на Западе.

В следующем матче челябинцы 14 сентября сыграют на выезде против «Сочи», а СКА днем позднее примет дома «Ладу».

Прямые трансляции матчей FONBET чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Голы: Шабанов, 47:49, 57:21. Кравцов, 51:01.