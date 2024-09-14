«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев»

Сегодня, 14 сентября, на льду «Уральца» в Екатеринбурге прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 6:1.

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Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кэртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

«Автомобилист» прервал серию поражений из двух матчей, одержав третью победу в сезоне. В следующей игре команда Николая Заварухина встретится дома с «Барысом» 17 сентября.

«Салават Юлаев» впервые проиграл после серии побед из трёх матчей. В ближайшей игре команда Виктора Козлова сыграет дома с «Авангардом» 17 сентября.