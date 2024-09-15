Дмитрий Квартальнов назвал причину поражения в матче с московским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане прервали победную серию из двух матчей.

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«Двоякое впечатление. Было плохое начало, дальше очень много имели моментов во второй половине матча, в третьем периоде, но качество… Надо ещё посмотреть игру, но на первый взгляд очень много бросков мимо ворот. Вот взять третий гол – пум и забил – вот этого сегодня и не хватило. Очень много обрывов в завершении. Здесь мы сегодня не смогли», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.