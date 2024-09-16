«Нельзя так трогать вратаря». Алтыбармакян высказался о стычке с Иваном Демидовым
Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о стычке с форвардом СКА Иваном Демидовым в матче команд (3:4 ОТ).
— Вы чуть не оторвали голову Ивану Демидову в эпизоде, когда его гол отменили.
— Нельзя так трогать вратаря. Он молодой игрок, так полез на голкипера, мог нанести ему травму. Мы за своего вратаря будем стоять стеной. Пусть те, кто приезжает на пятак, будут готовы!
— Ваш гол получился очень красивым. Результат наработок?
— Вообще нет. Никакой отработки не было. Даже в большинстве вообще первый раз там играл, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.