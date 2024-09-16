Ковальчук объяснил, зачем «Оттава» подписала пробный контракт с 38-летним Кулеминым

Прославленный российский хоккеист Илья Ковальчук отреагировал на подписание «Оттавой» пробного контракта с 38-летним Николаем Кулёминым. Россиянин прибудет в тренировочный лагерь клуба.

© Чемпионат.com

«Очень классно, что Кулёмин перешёл в «Оттаву». Там сейчас молодая команда, и, наверное, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду. Будем следить за Колей. Меня его переход не удивил, наоборот, это супер», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

В прошлом сезоне Кулёмин сыграл за «Салават Юлаев» 46 встреч, в которых записал на свой счёт 13 голов и отдал 12 результативных передач, набрав 25 очков. В Национальной хоккейной лиге уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулёмин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.