«Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали»

Сегодня, 16 сентября, на льду Ледового дворца в Череповце встретились местная «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». Встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победой домашней команды со счётом 5:2.

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Шайбы в составе «Северстали» на свой счёт записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Никита Коростелёв (2) и Александр Скоренов. У «Металлурга» отличились Данил Башкиров и Егор Коробкин.

«Северсталь» одержала вторую победу подряд и четвёртую – в сезоне. Команда Андрея Козырева 18 сентября дома сыграет с «Торпедо».

«Металлург» уступил в четвёртый раз подряд и в пятый – в сезоне. Команда Андрея Разина в следующий раз сразится дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.