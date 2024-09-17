Фетисов предложил создать профессиональную лигу по следж‑хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов во время пленарного заседания Государственной думы РФ предложил создать в стране профессиональна лигу по следж‑хоккею.

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Следж‑хоккей — командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.

— Недавно встречался, помогал ребятам по следж‑хоккею. Во многих регионах нет инвентаря, нет времени. Может, нужны профессиональные лиги для ребят‑инвалидов, чтобы это стало для них профессией. Этот вопрос нарастающий, надо обратить внимание на это, пока проблема не стала неразрешимой, — передает слова Фетисова корреспондент «Матч ТВ».

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что паралимпийский спорт необходим для людей, которые прошли специальную военную операцию (СВО).