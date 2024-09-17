Губерниев: Думаю, Овечкин завершит карьеру в «Динамо»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное завершение карьеры Александра Овечкина.

«Саша способен ещё несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать нас и всю планету. Думаю, что Овечкин так или иначе завершит карьеру в России, вернется в «Динамо»», - сказал Губерниев metaratings.

17 сентября 2024 года Александру Овечкину исполнилось 39 лет.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» является 3-кратным Чемпионом мира, Чемпионом России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

В активе Овечкина 853 гола в Национальной Хоккейной Лиге. Для того, чтобы побить вечный рекорд Гретцки (894 гола) ему необходимо забить 42 шайбы.

В сезоне 2024-2025 Ови провел 79 игр, в которых набрал 65 очков (31 гол + 34 голевые передачи).