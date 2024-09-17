Дубль Кары и Андреоффа помогли «Сибири» обыграть дома «Нефтехимик»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» (5:2).

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Дублями в составе хозяев отметились Владислав Кара и Энди Андреофф. Ещё один гол записал на свой счёт Сергей Широков. У гостей голы на счету Вячеслава Лещенко и Александра Дергачёва.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками.