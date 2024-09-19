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«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»
© Чемпионат.com

На девятой минуте первого периода Максим Сушко с передач Сергея Дубакина и Егора Аланова открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Ильи Морозова и Никиты Короткова удвоил преимущество хозяев. Спустя 25 секунд Тревор Мёрфи с передачи Сергея Дубакина сделал счёт 3:0.

В начале третьего игрового отрезка Томаш Юрчо с передачи Люка Локхарта размочил счёт во встрече.

Хоккей
Тревор Мерфи
Никита Коротков
Илья Морозов
Томаш Юрчо
Максим Сушко
Сергей Широков