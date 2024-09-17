ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Столичный ЦСКА со счетом 3:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 618 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе ЦСКА отметились Денис Гурьянов (40-я минута), Руслан Исхаков (53) и Владислав Каменев (58). У "Динамо" отличился Никита Гусев (35).

ЦСКА набрал семь очков после шести игр и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с четырьмя очками в шести матчах располагается на девятой строчке.

В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет подмосковный "Витязь", "Динамо" днем позже на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.

В других матчах игрового дня "Адмирал" на своем льду разгромил пекинский "Куньлунь Ред Стар" (7:1), новосибирская "Сибирь" дома обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (5:2), астанинский "Барыс" в гостях в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче переиграл омский "Авангард" (4:2), ярославский "Локомотив" на своей арене оказался сильнее тольяттинской "Лады" (2:1).