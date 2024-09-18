Эдлер подпишет контракт с «Ванкувером» на один день и завершит карьеру. Он провел 15 сезонов в составе клуба
Александр Эдлер завершит карьеру в качестве хоккеиста «Ванкувера».
38-летний швед подпишет контракт с клубом на один день, чтобы завершить карьеру как представитель «Кэнакс».
«Ванкувер» выбрал Александра Эдлера на драфте НХЛ-2004 под 91-м общим номером.
Защитник играл за клуб с 2006 по 2021 год. С 2021 по 2023 год он выступал за «Лос-Анджелес». Всего он провел 1030 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 439 (104+335) очков. В плей-офф на его счету 40 (8+32) баллов в 93 играх.
В составе сборной Швеции он выиграл золото на чемпионатах мира в 2013 и 2017 годах.
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