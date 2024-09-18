Финляндия выделила деньги на изъятие арены Романа Ротенберга в Хельсинки.

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Правительство страны выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит экспроприировать «Хельсинки Холл», принадлежащий российским бизнесменам.

Сообщается, что Ротенберг и еще один владелец, Геннадий Тимченко, не согласились на добровольную продажу арены городу или частному лицу.

Городские власти указали сентябрь в качестве крайнего срока для переговоров. Если сделка не будет совершена, город приступит к изъятию в октябре.