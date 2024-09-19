Защитник ЦСКА рассказал, за счет чего армейцы могут завоевать Кубок Гагарина

Защитник ЦСКА Никита Седов заявил «Матч ТВ», что за счет доверия хоккеистов друг к другу, командных действий армейский клуб может завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

© КХЛ

Во вторник ЦСКА дома обыграл московское «Динамо» в FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

— Самая главная цель для вас и клуба — это победа в Кубке Гагарина?

— Да.

— За счет чего вам удастся его завоевать?

— За счет доверия друг к другу, командных действий. Когда каждый знает, что от него требуется, идет от игры к игре, не загадывая наперед. Считаю, именно это позволит клубу замахнуться на большие цели.

— В прошлом сезоне вы набрали в «Северстали» 19 (4+15) очков. Есть цель установить свой новый рекорд результативности за сезон?

— Результаты команды на первом месте. Благодарен за возможность играть за клуб с такой историей. Хочу от игры к игре приносить пользу коллективу, команде и делать то, что от меня просят требуют. Остальные вещи реализуются сами собой, — сказал Седов «Матч ТВ».

В следующем матче ЦСКА дома 19 сентября сыграет с «Витязем».