10 хоккеистов, уехавших из России в Америку в 2024 году

Примерно половина из них начнёт сезон в НХЛ.

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До нового сезона НХЛ рукой подать – командам осталось провести контрольные матчи на предсезонке, и возьмёт старт 82-матчевый марафон. Пока в Северной Америке досматривают матчи СКА, а в ЮАР смакуют первую шайбу Ивана Демидова в КХЛ, давайте посмотрим, кто из бывших игроков нашей лиги решил попробовать свои силы в Северной Америке.

Не все, конечно, едут прямиком в НХЛ – кому-то придётся начать сезон в лигах рангом ниже, но это не повод обделять их вниманием.

Про Матвея много пишут по обе стороны океана, кому-то это может поднадоесть, но статус Мичкова полностью оправдывает обширность разговоров и ожиданий. Петербургский клуб не стал вставать на пути молодого форварда, предоставив ему возможность попробовать себя в «Филадельфии».

Несмотря на то, в каких ожиданиях находятся руководство и болельщики «Флайерз», предпосылок к тому, что Мичков начнёт с ходу разрывать новую для себя лигу, не так много, как кажется. Адаптацию и поиск контакта с авторитарным главным тренером никто не отменял. Остаётся надеяться, что на всё это будет затрачено не так много времени.

Поведи себя «Спартак» немного благорассуднее и будь немного щедрее, возможно, этого отъезда мы бы и не увидели. Или увидели бы, но позже. Однако сложилось так, что грех будет жаловаться.

Максим попал в далеко не последнюю организацию, в которой при этом есть все шансы стать игроком топ-9, а при лучших раскладах и топ-6. Больших звёзд в команде нет, тонны талантливых проспектов – тоже. К тому же Цыплаков сам выбрал «Айлендерс». Получилось это из-за того, что нападающий не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Никита Гребёнкин («Торонто Мэйпл Лифс»)

Гребёнкин сразу же после победы в финале Кубка Гагарина отправился за океан, попутно спрашивая «где там этот «Бостон». Когда Никита прилетел, «Брюинз» уже были во втором раунде, а нападающий просто сжёг один год контракта новичка. Но для него это даже хорошо.

Многие, прикидывая состав «Торонто» на предстоящий сезон, спрашивают, где там найдётся место Гребёнкину. Но пока не верится, что Никита со своим функционалом и присущей ему спортивной злостью затеряется у Берюбе, который питает особую любовь к игрокам подобного стиля.

Да, Коваленко успел дебютировать ещё в прошлом сезоне, но то была генеральная репетиция в самых сложных для Николая обстоятельствах. Судить строго не будем: с нижегородского корабля переключиться на плей-оффный бал НХЛ — непросто.

Сейчас состав «лавин» поредел, что абсолютно естественно после плей-офф. При определённых обстоятельствах, которые заключаются в долгом восстановлении Ландескога и разъяснении будущего Ничушкина, Коваленко должен попадать в топ-6.

Сергей Мурашов («Питтсбург Пингвинз»)

Мурашов в преддверии этого сезона вполне мог метить на роль бэкапа Исаева в «Локомотиве», однако продление контракта с Мельничуком смутило молодого ярославца, как бы он сам это ни отрицал.

На данный момент Мурашов третий-четвёртый вратарь, но оппозиция в виде Недельковича и Джерри в основе «пингвинов» и близко не является непреодолимой. Почему бы не попробовать взять штурмом эту высоту? Возможности для этого точно есть.

Глеб Трикозов («Каролина Харрикейнз»)

Омич не увидел для себя возможности пробиться в основу «Авангарда» и попросил клуб отпустить его в Северную Америку. Как он сейчас смотрит на игру Филатьева и Рейнгардта, неизвестно, но мыслей о сожалении, наверное, нет.

В турнире новичков Глеб сумел уже оформить хет-трик в ворота «Флориды», но это вряд ли выкинет его на вершину айсберга клубной вертикали. Начнёт сезон Трикозов, вероятно, в АХЛ.

Артур Ахтямов («Торонто Мэйпл Лифс»)

Ахтямов не стал оставаться в системе «Ак Барса», сделав попытку вытеснить Амира Мифтахова, и уехал за океан, где, по его словам, он сделает всё, чтобы закрепиться.

У «Мэйпл Лифс» проблема с вратарями – нескончаемая. Но в этом году, кажется, удалось собрать крепкую бригаду в лице Уолла и Столарза. Поэтому Артуру ещё надо закрепиться в АХЛ, а потом уже размышлять об НХЛ.

Игорь Чернышов котировался в первом раунде последнего драфта, однако был выбран «Сан-Хосе» только во втором. В системе «Динамо» нападающий оставаться не захотел и быстро уехал в Америку.

Прописался он в лиге Онтарио, на что скептически посмотрели примерно все, а потом ещё получил травму и недавно перенёс операцию. Хуже начать было сложно. Хотя это даже не начало.

Вячеслав Бутеец («Анахайм Дакс»)

Вячеслав провёл лишь один матч в КХЛ за «Трактор», да и тот не доиграл, покинув лёд уже на 25-й минуте. В ВХЛ у голкипера были неплохие показатели, но «вышке» он предпочёл Северную Америку.

На турнире новичков Бутеец не впечатлил – семь пропущенных шайб от «Сан-Хосе» и 24 сейва. Бороздить молодому вратарю придётся немало.

«По Николаю нет пока информации. Его представители тоже пока на нас не выходили. Он решает свои вопросы, поэтому пока с ним контактов нет. Будет информация – мы дадим знать», — сказал генеральный директор «Салавата» в конце августа.

Что Кулёмин объявится в канадской столице, предположить могли лишь люди, зрящие в будущее. Но так как контракт пробный, вероятность того, что Николай начнёт сезон в основе «Сенаторз», ничтожно мала.