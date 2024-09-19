Главный тренер «Колорадо» эмоционально высказался об отстраненном Ничушкине

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар отреагировал на ситуацию с нападающим Валерием Ничушкиным.

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По ходу прошлого сезона россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре.

«Время лечит все раны. Мы поговорим с нашей командой, попытаемся объяснить хоккеистам, что именно нам нужно видеть от каждого, когда дело касается усилий и отношения к работе. Вал в этом отношении нас подводил за последние пару лет. Думаю, ему не все равно. Он действительно хороший товарищ по команде. Ему есть куда расти. Уверен, что у Вала будет что сказать команде. Он её часть, большая и важная часть. Мы постараемся сделать сделать всё, чтобы его поддержать, и не имеет значения, когда он вернётся, в ноябре или к старту сезона. Команда — это семья. Иногда приходится принимать, но также должно быть место прощениям. У него есть, что сказать команде», — приводит слова Беднара ESPN.

Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам. 23 мая генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд сообщал, что «Колорадо» не планирует расторгать контракт с игроком.