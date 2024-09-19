«Торпедо» получило от КХЛ предупреждение за поведение Ларионова

КХЛ предупредила «Торпедо» за то, что после гостевого матча с «Северсталью» главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов отказался общаться с журналистами в Zoom.

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После матча FONBET Чемпионата КХЛ, который состоялся в среду в Череповце и завершился победой хозяев со счетом 5:4, Ларионов пришел на пресс‑конференцию и заявил пресс‑атташе «Северстали»: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».

Как стало известно «Матч ТВ», КХЛ отправила предупреждение в «Торпедо» о том, что были нарушены нормы регламента.

При этом журналисты были предупреждены о том, что представители СМИ должны подключаться к видеоконференции с указанием своего имени и с включенной камерой.