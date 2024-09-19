КХЛ выступила с заявлением в связи с поведением Ларионова после матча с «Северсталью»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала заявление для «Матч ТВ» в связи с отказом главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова общаться с журналистами в Zoom.
После матча FONBET Чемпионата КХЛ, который состоялся в среду в Череповце и завершился победой хозяев со счетом 5:4, Ларионов пришел на пресс‑конференцию и заявил пресс‑атташе «Северстали»: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».
— Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс‑конференции по итогам матча «Северсталь» — «Торпедо» и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение. Лига напоминает о том, что клубы обязаны проводить пресс‑конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы. При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включенной камерой, — сообщила пресс‑служба лиги для «Матч ТВ».