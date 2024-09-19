КХЛ выступила с заявлением в связи с поведением Ларионова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала заявление для «Матч ТВ» в связи с отказом главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова общаться с журналистами в Zoom.

© КХЛ

После матча FONBET Чемпионата КХЛ, который состоялся в среду в Череповце и завершился победой хозяев со счетом 5:4, Ларионов пришел на пресс‑конференцию и заявил пресс‑атташе «Северстали»: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».