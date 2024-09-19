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КХЛ вручит памятные медали за уникальные достижения

С сезона-2024/2025 Континентальная хоккейная лига будет вручать игрокам, добившимся уникальных статистических достижений, памятные награды. Каждый лауреат получит от лиги памятную медаль, на которой будет выгравировано его достижение в рамках КХЛ. Для действующих игроков будет указано значение после вступления в тот или иной клуб, а для завершивших карьеру хоккеистов — итоговая статистика в КХЛ по данному показателю.

КХЛ вручит игрокам медали за уникальные достижения
© Чемпионат.com

В расчёт берутся восемь статистических показателей: игры, очки, голы, очки и голы для защитников, победы и «сухие» матчи для вратарей и игры для тренеров. По играм отметкой для всех хоккеистов будет значение в 1000 матчей. Сейчас эту отметку преодолел только Евгений Бирюков, сыгравший 1001 матч в КХЛ.

Для попадания в клуб по голам необходимо забросить 250 шайб, туда входят четыре хоккеиста — Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292) и Вадим Шипачёв (289). Ближайшим кандидатом является нападающий «Локомотива» Александр Радулов (248).

В клуб по очкам входят Мозякин (928) и Шипачёв (922), а следующему кандидату нужно набрать 800 результативных баллов, и главный претендент сейчас — Радулов (706). Вратарям для попадания в клубы необходимо сыграть 60 матчей «на ноль» или одержать 250 побед — в клуб по «сухим» матчам входят Василий Кошечкин (90), Александр Ерёменко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам — Кошечкин (378), Ерёменко (299) и Константин Барулин (258).

Для защитников знаковыми отметками являются 100 шайб и 350 очков. Более 100 шайб в КХЛ забрасывали Кевин Даллман (142), Денис Куляш и Илья Никулин (по 108), по очкам — Даллман (431) и Никулин (367). Знаковый показатель для тренеров — 700 матчей, его преодолели только Дмитрий Квартальнов (888), Владимир Крикунов (722), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).

Хоккей
Владимир Крикунов
Вадим Шипачев
Олег Знарок
Евгений Бирюков
Данис Зарипов
Илья Никулин
Найджел Доус
Василий Кошечкин
Константин Барулин
Илья Сорокин
Александр Еременко
Сергей Мозякин
Александр Радулов
Зинэтула Билялетдинов
Дмитрий Квартальнов
Денис Куляш