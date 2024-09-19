«Ак Барс» дома разгромил «Барыс»

В Казани закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

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На 10-й минуте первого периода Дмитрий Яшкин с передач Ника Петана и Александра Барабанова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Кирилл Семёнов с передачи Александра Барабанова удвоил преимущество хозяев.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте заключительного игрового отрезка основного времени Александр Барабанов сделал счёт 3:0. Через 43 секунды Егор Коршков с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина довёл счёт до крупного. В конце встречи Никита Дыняк установил окончательный счёт в игре.