Известный тренер Андрей Назаров вспомнил подробности эпизода, за который его дисквалифицировали на один год. По ходу полуфинальной серии Суперлиги московское «Динамо» встречалось с «Авангардом». После третьей игры, где случился гол-фантом Игоря Мирнова, Назаров общался с судьями на повышенных тонах, за что получил дисквалификацию.

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