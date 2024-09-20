Андрей Назаров вспомнил подробности эпизода, за который его дисквалифицировали на один год
Известный тренер Андрей Назаров вспомнил подробности эпизода, за который его дисквалифицировали на один год. По ходу полуфинальной серии Суперлиги московское «Динамо» встречалось с «Авангардом». После третьей игры, где случился гол-фантом Игоря Мирнова, Назаров общался с судьями на повышенных тонах, за что получил дисквалификацию.
«Прекрасно помню ту историю, она случилась в сезоне-2004/2005, в локаутный для НХЛ год. Никакого гола в наши ворота не было. После встречи мы с ребятами из команды ели и обсуждали перипетии завершившегося матча. И тут вошли судьи, которые захотели поесть вместе с нами. Я, разумеется, с этим был очень сильно не согласен, за что в итоге получил год дисквалификации. Уже позже мы встретились, посмеялись, всё обсудили и поняли друг друга. Обид ни у кого не осталось. Помню, у омичей тогда была великолепная серия, «Авангард» шёл на чемпионство: Ягр, Коваленко, Твердовский, Сушинский, Никитин, Рябыкин, Назаров, молодой Курьянов. Звёздные имена зашкаливали. Руководил нами Валерий Константинович Белоусов. Увы, судейский фактор сработал не в нашу пользу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.