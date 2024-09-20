"Адмирал" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Владивостокский "Адмирал" дома со счетом 4:1 победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 386 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Солянников (7-я минута), Егор Петухов (22), Павел Шэн (43) и Степан Старков (46). У "Динамо" отличился Максим Комтуа (6).

"Динамо" потерпело второе поражение подряд, 17 сентября бело-голубые в гостях со счетом 1:3 уступили московскому ЦСКА.

"Адмирал" поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 7 очков в 5 матчах. "Динамо" - 10-е на Западе с 4 очками после 7 встреч. В следующем матче "Адмирал" примет ЦСКА 22 сентября, "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с хабаровским "Амуром".