Глава РУСАДА о снятии отстранения за допинг с 10 игроков «Толпара»: «Мы обжалуем решение. Процедура продолжается, ждем приблизительных сроков»
Глава РУСАДА рассказала о ситуации в допинговом деле «Толпара».
17 июля РУСАДА объявило, что отстранило 10 хоккеистов «Толпара» из‑за следов мельдония в допинг‑пробах. Еще семеро человек уже отбывают годичную дисквалификацию по решению от февраля 2024 года.
В августе ДАК РУСАДА (Дисциплинарный антидопинговый комитет – Спортс’‘) снял отстранение с десяти игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».
– Как обстоят дела по ситуации с разбирательством по «Толпару»?
– Продолжается процедура рассмотрения данного дела, так как РУСАДА обратилось с просьбой обжаловать решение, вынесенное дисциплинарным комитетом.
– Сроки какие‑то есть?
– Пока нет, все ждем приблизительных сроков, – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.
Глава РУСАДА о снятии отстранения за допинг с 10 игроков «Толпара»: «Мы обжалуем решение. Процедура продолжается, ждем приблизительных сроков»
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