Кудашов оценил положение московского "Динамо" в таблице КХЛ

Московское "Динамо" плохо действует при игре в большинстве и меньшинстве, текущее место бело-голубых в турнирной таблице Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является заслуженным. Такое мнение высказал журналистам главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

20 сентября "Динамо" потерпело поражение во Владивостоке от "Адмирала" со счетом 1:4. Бело-голубые занимают 10-е место в таблице Западной конференции, команда потерпела 5 поражений в 7 матчах.

"Все сейчас по заслугам. Мы плохо играем в большинстве и меньшинстве. У нас сложный период идет по результатам и содержанию игры, нужно исправить ситуацию. Нам надо проанализировать предсезонку. Такого, что сейчас происходит, не должно быть. Мы задаемся вопросом каждый день. И тот же вопрос лидеров не делся", - отметил Кудашов.

По словам тренера, определенные выводы по игре команды будут сделаны после окончания выездной серии.

"Мы занимаемся как раз сейчас отношениями внутри коллектива", - сказал Кудашов.

"Динамо" сыграет 22 сентября с "Амуром" в Хабаровске и 24 сентября с "Барысом" в Астане.