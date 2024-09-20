52-летний Ягр забросил первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии по хоккею

Нападающий хоккейного клуба "Кладно" Яромир Ягр забросил первую шайбу в текущем сезоне чемпионата Чехии по хоккею.

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Форвард отличился в матче чемпионата Чехии против пражской "Спарты". В первой игре сезона с "Пардубице" Ягр сделал голевую передачу.

Ягру 52 года, он был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадскому форварду Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой хоккеист завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский "Авангард". В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Ягр с 2018 года выступает за команду "Кладно", в которой начинал карьеру в сезоне-1988/89.