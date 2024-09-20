Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Об этом сообщается на официальном сайте самого издания.

© Чемпионат.com

«Группа хоккейных экспертов TSN объявит список 50 лучших игроков НХЛ, который выйдет в понедельник, 23 сентября, и в нем не будет одного знакомого лица. В этом году в рейтинге, впервые с момента его введения в 2010 году, не будет представлен капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин занял второе место по итогам 2010 и 2011 годов, и 33 в рейтинге прошлого сезона», — сказано в заявлении.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.