«Металлург» обыграл «Нефтехимик», прервав серию поражений

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Победу одержала домашняя команда в серии буллитов со счётом 1:0. Победный бросок на счету Никиты Михайлиса, он реализовал все три попытки.

Соперники не смогли поразить ворота друг друга в основное время и в овертайм. В серии буллитов со счётом 4:3 точнее оказались хозяева площадки, причём нападающий Никита Михайлис реализовал все три свои попытки, включая победную.

«Металлург» прервал серию поражений из четырёх матчей. Послезавтра, 23 сентября, магнитогорская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. В следующей игре команда встретится с «Автомобилистом» 24 сентября.