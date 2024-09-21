Гол Хмелевского принес «Салавату Юлаеву» победу в гостевом матче КХЛ с «Локомотивом»

Уфимский «Салават Юлаев» победил ярославский «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. На шайбы Александра Елесина и Степана Никулина гости ответили точными бросками Шелдона Ремпала и Джошуа Ливо. В овертайме победу уфимцам принес гол Александра Хмелевского.

«Локомотив» с 11 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (10) идет вторым на Востоке, уступая «Сибири» (10) по дополнительным показателям.

В следующем матче «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь», а «Салават Юлаев» отправится к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 23 сентября.

В параллельной встрече подмосковный «Витязь» дома победил астанинский «Барыс» — 4:1. В составе победителей отличились Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьёв и Дерек Барак. У гостей шайбу забросил Адиль Бекетаев.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Елесин, 17:04. Никулин, 25:43. — Ремпал, 41:14 (бол.). Ливо, 53:07 (бол.). Хмелевский, 63:29.

«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Чехович, 3:32 (бол.). Воронков, 19:59. Воробьев, 32:09 (бол.). Барак, 36:56 (бол.). — Бекетаев, 19:08.