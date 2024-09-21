Ротенберг: «Кузнецов вносит вклад в каждую победу СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Евгений Кузнецов вносит вклад в каждую победу клуба.

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СКА в субботу в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» — 4:3.

— Когда Кузнецов сможет забросить следующую шайбу? Чего ему не хватает?

— Смена Евгения Кузнецова сразу выкладывается в интернет, он их сразу разбирает и смотрит. Он бьется, борется, здорово играет. Понимаем, что он может играть лучше, как и любой наш хоккеист. Кузнецов вносит вклад в каждую победу СКА. Мы понимаем, что адаптация (после перехода) из НХЛ в КХЛ вносит свои коррективы в игру любого игрока. Есть определенные нюансы. Надо уметь выигрывать на любой площадке, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».

В следующем матче СКА 23 сентября примет омский «Авангард», а «Торпедо» днем позднее на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

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