ЦСКА в овертайме уступил «Адмиралу» – 2:3. Армейцы проиграли все 3 гостевых матча в сезоне
ЦСКА потерпел поражение в гостевой игре с «Адмиралом».
В матче регулярного чемпионата армейцы уступили в овертайме со счетом 2:3.
ЦСКА проиграл все три выездных встречи в этом сезоне. Ранее команда Ильи Воробьева оказалась слабее «Спартака» (2:4) и «Северстали» (2:4).
Красно-синие набрали 10 очков за 8 игр и занимают третье место в Западной конференции. Следующий матч ЦСКА проведет 24 сентября в Хабаровске против «Амура».
«Динамо» одержало вторую победу за 6 матчей, обыграв «Амур» (2:1). Бело-голубые вышли на 8-е место на Западе
ЦСКА в овертайме уступил «Адмиралу» – 2:3. Армейцы проиграли все 3 гостевых матча в сезоне
Спенсер Карбери: «Овечкин – величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. В прошлом году он выходил в обеих спецбригадах и оставался опасным»