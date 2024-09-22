«Динамо» одержало вторую победу за 6 матчей, обыграв «Амур»

«Динамо» прервало серию из двух поражений в КХЛ.

Бело-голубые обыграли на выезде «Амур» со счетом 2:1. Эта победа стала для клуба третьей в сезоне и второй за последние шесть игр.

«Динамо» набрало 6 очков за 8 матчей и поднялось на восьмое место в Западной конференции.

Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет в Астане с «Барысом» 24 сентября.