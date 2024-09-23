Экс-игрок «Ак Барса» подал на банкротство

Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)
Артем Лукоянов подал на банкротство из-за долгов по кредитам.
35-летний форвард, покинувший «Ак Барс» в межсезонье, сейчас выступает в Olimpbet ВХЛ за «Юнисон».
По информации «Бизнес Online», хоккеист направил в арбитражный суд Татарстана заявление о признании его несостоятельным. Лукоянов хочет, чтобы его признали банкротом и списали долги в размере 23,6 миллиона рублей.
Отмечается, что районный суд Казани возбудил в отношении Лукоянова 6 исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.
Рублев записал обращение к себе 12-летнему: «Успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам»
Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)
«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча