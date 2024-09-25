СКА издевается над потолком зарплат? КХЛ пора вмешаться и что-то предпринять

Хоккеисты продолжают отказываться от денег, новая лазейка может убить всю конкуренцию в лиге.

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23 сентября СКА объявил о подписании контракта с американским защитником Тони Деанджело. Соглашение заключено на один год. Как отмечают в отечественных СМИ, бывший хоккеист «Каролины» получит всего 30 млн рублей.

Казалось бы, идеальная сделка, верно? По уровню звёздности новичка лиги, по соотношению цена-качество.

Но на деле всё совершенно иначе.

Эта сделка вновь заставляет говорить о том, как СКА буквально издевается над потолком зарплат, делая из этого механизма простую условность. И напоминая руководству Континентальной хоккейной лиги о необходимости как-то действовать.

В чём же проблема?

К моменту подписания Деанджело у СКА под потолком зарплат было занято 898 млн из 900. То есть технически на защитника у клуба оставалось всего 2 млн. Но американца всё равно вписали под потолок зарплат.

Позже выяснилось, что это получилось благодаря капитану СКА Александру Никишину. Хоккеист, получавший, по данным «СЭ», 50 млн в год, заявил, что пошёл на снижение зарплаты.

«Подтверждаю, что я пошёл на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы. Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Никишин в комментарии изданию «ВсеПроСпорт».

Капитан присоединился к когорте хоккеистов санкт-петербургского клуба в лице Арсения Грицюка и Сергея Сапего, которые также проявили чудеса альтруизма и согласились снизить свою заработную плату ради интересов клуба.

Кроме того, СКА объявил, что ищет новую команду для нападающего Эмиля Галимова, который получает 40 млн в год.

Вот так и выходит, что санкт-петербуржцы подписали топового защитника из НХЛ за сумму меньше, чем у оказавшегося ненужным своего форварда. Интересная ситуация, не так ли?

Как отмечают в отечественных СМИ, СКА в случае с Деанджело пошёл на ту же хитрость, что и в ситуации с Евгением Кузнецовым. Клуб вписал в небольшой контракт американца три вида бонусов:

100 млн за попадание в тройку самых результативных защитников КХЛ по итогам регулярного чемпионата по системе «гол+пас»; 100 млн за попадание в топ-3 лучших хоккеистов по показателю полезности по итогам регулярки; 3 млн в том случае, если полезность защитника составит «+15» и больше.

Таким образом, суммарно Тони может получить 233 млн рублей за сезон. В прошлом году кэпхит Деанджело составлял $ 1,675 млн, что по нынешнему курсу равняется около 155-156 млн рублей. Получается, теоретически защитник может заработать даже больше, чем в НХЛ (хоть в лучшие годы эта сумма и была больше раза в три-четыре).

Понятно, почему Деанджело согласился на переход.

Однако вновь складывается ситуация, при которой СКА каким-то странным и чудесным образом вписывается под потолок зарплат, при этом имея бесчисленный состав и продолжая подписывать звёзд.

Да, если у клуба есть деньги, это не проблема. Проблема в том, что идея потолка зарплат просто трещит по швам, когда клуб регулярно находит лазейки, а лига действует с запозданием или вовсе бездействует.

Надо отдать должное КХЛ: за последние годы она и правда немало сделала, чтобы ограничить вседозволенность нескольких команд. Лига ограничила количество переходов между двумя клубами, разрешённых за один сезон, что несколько связало руки и снизило влияние СКА на парочку других коллективов. КХЛ также сократила и количество соглашений, которые позволено переподписать за одну кампанию для снижения зарплаты (теперь эта цифра равняется трём контрактам). Кроме того, часть бонусов ушла под потолок.

Эти действия на самом деле затруднили реализацию разных хитромудрых схем. Но теперь появляются новые.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы платить хоккеистам за достижение разных высоких результатов. Однако то, как это делает СКА, рушит всю систему потолка зарплат. Как будто его и не существует.

Опустим разные популярные слухи о том, что хоккеисты получают деньги за эти бонусы вне зависимости от того, достигли ли условий контракта. Мы не можем это проверить. Поэтому и заявлять, что так оно и есть, не можем.

При этом североамериканское издание Yardbarker заявляло, что Деанджело на самом деле получит $ 1 млн – то есть порядка 93 млн рублей. Если это так, то защитник под потолок зарплат уже не вписывается, даже если СКА избавится от Галимова.

Даже если Никишин согласился играть только за бонусы (что уже звучит нереалистично, насколько бы высокой эта часть ни была). При таких раскладах санкт-петербуржцы всё равно будут выходить за пределы потолка на 1 млн рублей. А переподписывать игроков уже нельзя по правилам…

Даже без этих гипотетических нюансов мы получаем ситуацию, при которой потолок зарплат не работает для отдельно взятой команды. Команды, которая в ближайшие сезон-два точно попытается воспользоваться этим в своих целях, повысив планку конкуренции. Именно благодаря таким ходам.

А после этого нас вполне может ждать сценарий, при котором и другие богатые клубы решатся воспользоваться подобной лазейкой. Затем – очередное расслоение на бедных и богатых, но уже под стягом имеющегося потолка зарплат. То есть без какой-то надежды на установление разумной конкуренции, на повышение конкурентоспособности не самых богатых клубов. Бороться за Кубок Гагарина вновь будет избранная пятёрка-шестёрка команд, а остальная двадцатка останется у разбитого корыта, из года в год решая какие-нибудь локальные, местечковые задачи.

Например, по выращиванию перспективной молодёжи для богачей.

Как этого можно избежать?

Месяц назад мой коллега уже писал о возможных вариантах решения возникшей проблемы.

Возможно, к этому автор сего текста, живущий, если что, в России, может добавить лишь одно. Потенциальным вариантом КХЛ может избрать пойти на совсем уж деспотическую меру и в принципе изменить отношение ко всем бонусам.

Сейчас клубам разрешено превышать потолок зарплат бонусами не более чем на 10% от лимита в 900 млн. Однако в эту бонусную часть не входят выплаты за попадание в тройку лучших бомбардиров сезона, снайперов и тому подобное. Кроме того, не учитываются и деньги за выигрыш Кубка Гагарина.

КХЛ может решиться и эти бонусы отправить в учитывающуюся под потолком зарплат часть. Как один из вариантов. И это серьёзно свяжет руки генеральным менеджерам. Зато поможет сделать более прозрачной систему выплат и подписаний игроков.

А вместе с тем и поставит под сомнение аргументы в стиле «хорошая погода», «Эрмитаж» и «красивый город» как основные причины подписания на очевидно заниженные зарплаты.

Впрочем, это, конечно, будет уже достаточно суровой мерой. Может быть, у КХЛ есть варианты получше. Но пока что очевидно одно: СКА своими действиями серьёзно подрывает доверие как к инструменту потолка зарплат, так и к самой лиге. И если не предпринять какие-нибудь решительные меры, вскоре КХЛ откатится к своей же версии середины 2010-х и глубже в историю, когда правила бал парочка богатых клубов, а остальным оставалось лишь тешить себя надеждами на светлое будущее.