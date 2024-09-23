Канадский хоккеист Грэм сравнил жизнь в Сочи и Астане

Канадский защитник «Сочи» Джесси Грэм считает, что в Сочи погода приятнее, чем в Казахстане.

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Грэм выступает за «Сочи» с прошлого сезона FONBET Чемпионата КХЛ. Ранее он был игроком казахстанского «Барыса». В текущем розыгрыше регулярного чемпионата защитник провел шесть матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

— Как бы оценил старт сезона?

— Однозначно мы одержали хорошие победы над «Спартаком» и «Торпедо». Сейчас пытаемся найти нашу игру, это занимает время. Я уверен, что наша упорная работа даст результат. Все впереди.

— 12 игроков ушло в межсезонье. Абсолютно новая вратарская линия.

— Да, у нас много хороших игроков. Сейчас мы знакомимся с новыми хоккеистами, узнаем их стиль — к новому всегда надо привыкнуть. Думаю, нас ждет успех.

— Как работается с Сергеем Зубовым?

— У него много чему можно научиться, у него много разных фишек. Я не могу привести в пример что‑то конкретное, но в его арсенале точно много полезных вещей.

— Как тебе живется второй год в Сочи после Астаны?

— Сочи — хорошее место для жизни.

— В чем главное отличие?

— Однозначно погода. Погода приятнее в Сочи. В Казахстане зимой холодно, еще и ветер. Но Астана тоже хороший город, как и Сочи.

— Как тебе русская баня?

— Баня была для меня в новинку, но мне понравилось! Очень жарко.

— Что по кухне?

— Мне нравится еда, особенно борщ. Еще припоминаю, что мне зашла закуска из говядины и хлеба, но не скажу название.

— А как тебе татарская кухня? Треугольники, например, где лучше? В Нижнекамске или Казани?

— О, это тоже вкусно. И там, и здесь, — сказал Грэм Metaratings.ru.

«Сочи» после шести матчей набрал четыре очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции. В ближайшем матче команда 24 сентября на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».