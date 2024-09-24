Закончился матч «Амура» с ЦСКА в Хабаровске

Хоккеисты московского ЦСКА одержали сухую выездную победу над хабаровским «Амуром» (3:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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В составе победителей отличились Владислав Каменев, Константин Окулов и Прохор Полтапов, все три шайбы были заброшены по ходу второго периода в течение 7,5 минут.

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 33 броска, это первый «сухарь» 21‑летнего вратаря в текущем сезоне и второй — в карьере в КХЛ.

Армейцы с 12 очками поднялись на 2‑ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» (4 очка) — 11‑й на Востоке.