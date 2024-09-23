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«Локомотив» победил «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил череповецкую «Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Локомотив» победил «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
© КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1. Шайбы в составе победителей забросили Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов. У гостей отличился Тимур Муханов.

«Локомотив» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (10) идет на третьем месте.

В следующем матче «Локомотив» 25 сентября примет омский «Авангард», а «Северсталь» двумя днями позднее отправится к петербургскому СКА.

Хоккей
Артур Каюмов
Никита Черепанов
Георгий Иванов
СКА
ХК Северсталь
ХК Авангард