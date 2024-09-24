Буше ответил на вопрос о репутации Деанджело

Нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос о репутации защитника СКА Тони Деанджело.

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— Его репутация за океаном далека от идеальной. Что можете сказать о нём как о человеке?

— Мы хорошие друзья. Когда мы играли в одной команде, то часто проводили время вместе. Всегда здорово увидеться и пообщаться с ним. Сегодня утром я также увиделся с ним, мы немного поговорили. Тони тот хоккеист, который играет с эмоциями. Может, иногда это и к лучшему. Но он отличный парень, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.