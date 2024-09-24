Защитник СКА Деанджело ответил, вернется ли в НХЛ

Новичок СКА, американский хоккеист Тони Деанджело ответил на вопрос, вернётся ли он в Национальную хоккейную лигу в будущем.

«Посмотрим, я не уверен. Этот вопрос не ко мне, а к генеральным менеджерам и тренерам НХЛ. Сейчас я сосредоточен только на сезоне в КХЛ», — приводит слова Деанджело RG.org.

Напомним, вчера, 23 сентября, СКА объявил о подписании контракта с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.