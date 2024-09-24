В декабре МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) объявила, что в сезоне‑2024/25 впервые в своей истории проведет встречу под открытым небом.

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7 декабря в рамках «Молодежной классики» в Туле на стадионе «Арсенал» встретятся местная «Академия Михайлова» и действующий чемпион OLIMPBET Чемпионата МХЛ — петербургский «СКА‑1946».

«Академия Михайлова» и «СКА‑1946» выступают в «Золотом» дивизионе Западной Конференции МХЛ.

Матчи под открытым небом регулярно проводятся в КХЛ и ВХЛ, а также североамериканских лигах.