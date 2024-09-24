"Динамо" обыграло "Барыс" в матче КХЛ. Гусев забросил две шайбы

Московское "Динамо" со счетом 3:1 обыграло астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (6-я и 44-я минуты), Джоран Уил (27). У проигравших отличился Алихан Омирбеков (29).

"Барыс" провел первый матч после отставки главного тренера Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера казахстанской команды стал Евгений Королев. В сезоне-2010/11 он выступал за московское "Динамо", когда капитаном бело-голубых был нынешний главный тренер команды Алексей Кудашов. В состав "Динамо" во втором матче подряд не попали нападающий Максим Комтуа и защитник Артем Сергеев.

"Динамо" впервые в сезоне одержало две победы подряд. Бело-голубые после 9 матчей набрали 8 очков и поднялись на 7-е место в Западной конференции. "Барыс" имеет в активе 3 очка после 8 матчей и располагается на последней, 12-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 29 сентября примет нижнекамский "Нефтехимик". "Барыс" 26 сентября дома сыграет с "Сочи".