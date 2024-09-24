В НХЛ осталось лишь два ограниченно свободных агента. Один из них — россиянин

Переговоры обещают быть трудными

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Межсезонье в НХЛ сошло на нет – начались предсезонные игры, а последние ограниченно свободные агенты потихоньку договариваются со своими клубами. Коул Перфетти и Доусон Мерсер совсем недавно согласовали новые контракты с «Виннипегом» и «Нью-Джерси» соответственно. А Стив Айзерман, являющийся генеральным менеджером в «Детройте», смог удержать в команде Зайдера и Рэймонда.

Но в лиге осталось ещё два ограниченно свободных агента – Джереми Свейман и Никита Александров, которые пока так и не договорились о контракте. О них речь и пойдёт.

Джереми Свейман

Меньше чем пару лет назад в «Бостоне» начала прорисовываться сильнейшая бригада вратарей в лиге, именно в тот сезон, когда «мишки» ставили свои невероятные рекорды в регулярке. Тогда Линус Улльмарк взял «Везину», не позволив закрепить лучший заокеанский сезон Ильи Сорокина видной статуэткой на полке, а тандем вратарей выиграл приз «Уильяма Дженнингса», который вручается бригаде вратарей, пропустившей меньше всего шайб в регулярке.

Уже тогда было понятно, что два таких вратаря не могут ужиться в одной команде и одного из них надо менять. В дедлайн весной «Бостон» предпринял попытку избавиться от шведа, однако тот заблокировал переход.

Летом Улльмарк всё-таки покинул команду, отправившись в «Оттаву», но как получилось, что перед началом сезона не удалось договориться и со Свейманом, на которого была сделана ставка?

На самом деле, ничего удивительного, а тем более страшного в этом нет. Это довольно-таки стандартная практика для ограниченно свободных агентов, которых хотят подписать на длительный срок.

Но уже начались предсезонные игры, а генеральный менеджер «Бостона» спокоен (наверное) и уверен, что может договориться до 1 декабря с вратарём: «В конце концов, я настроен оптимистично, потому что думаю, что мы сможем договориться до 1 декабря». Правда, сезон начинается в начале октября.

Причём это не первый раз, когда «Бостон» не может быстро договориться со своими игроками, о чём говорит и сам Дон Суини: «Я продолжу работать каждый день. Это похоже на Давида Пастрняка, Чарли Макэвоя и Брэндона Карло. И они долгое время играли за «Бостон Брюинз». Это процесс, в котором каждый год появляется несколько игроков, а в этом году у нас появился только один. Но я должен продолжать выполнять свою работу. Я должен уважать позицию, которую занял Джереми и его команда, и продолжать пытаться найти общий язык».

Что же за позиция у сторон? Начнём с игрока. Судя по слухам, сторона Свеймана хочет выбить максимальный контракт у «Бостона», руководствуясь несколькими факторами: последними контрактами, подписанными вратарями (в том числе Сорокина), потенциальными контрактами (разговоры о новом контракте Шестёркина начинаются с сумм, превышающих $ 10 млн), а также скорым повышением потолка зарплат до $ 98,5-100+ млн, так как лига стала больше зарабатывать, а последствия пандемии уже исчерпались. Вероятно, агент и игрок пытаются пролоббировать сумму в $ 9 млн.

Перейдём к «Бостону». Мы давно знаем, как генеральные менеджеры не любят выписывать большие контракты вратарям. Не выиграй Бобровский с «Флоридой» Кубок Стэнли, было бы ещё хуже. К тому же у «Брюинз» сейчас под потолком осталось чуть больше $ 8,5 млн. А сторона клуба пытается сделать так, чтобы подпись Свеймана была поставлена под контрактом с суммой около $ 7 млн.

Непонятно, когда стороны придут к соглашению, но, вероятно, пойдут на компромисс в районе золотой середины. А если и будет перевес, то в сторону условий Свеймана, так как «Бостон» вряд ли всерьёз долго рассчитывает на Корписало, это будет самонадеянно.

Ситуация с Александровым – далеко не из той оперы, что у Свеймана. 24-летний россиянин дебютировал в НХЛ в позапрошлом сезоне. Тогда казалось, что поступательное движение есть и Никита сможет стать твёрдым игроком основы, пусть и в третьем-четвёртом звене.

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» высоко оценивал Никиту: «Он опасный игрок на льду и имеет высокий хоккейный интеллект». Но нужно ли обращать внимание на эти слова, неясно. В Северной Америке так говорят всем.

Последний сезон, будем честными, был провален. Две передачи в 23 матчах, серая и незапоминающаяся игра. Но при этом нападающему было сделано квалификационное предложение, однако Александров принимать его не стал. Что там были за условия – история умалчивает.

В итоге в сентябре был подписан пробный контракт с клубом. Никите нужно предпринять все попытки, чтобы проявить себя. В игре с «Далласом» форвард провёл на площадке почти 14 минут, результативными действиями не отметился и закончил игру с показателем полезности «-1».

«Это был год упущенных возможностей для развития. Пока нет ничего, что говорит о том, что Александров будет эффективен на уровне НХЛ», — писал после прошлого сезона автор The Hockey News.

У Александрова остаётся надежда на одно – проявить себя на предсезонных играх и получить полноценный контракт. Сумма здесь значения иметь не будет.