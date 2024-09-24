Агент уволенного тренера раскритиковал решение «Барыса»

Увольнение Дэвида Немировски с поста главного тренера «Барыса» после семи игр сезона — слишком ранее решение, на таких основаниях уже должны были выгнать тренеров московского «Динамо», «Авангарда» и «Металлурга», заявил агент 48‑летнего специалиста Шуми Бабаев.

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Во вторник «Барыс» сообщил, что в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» — «Динамо» (Москва) принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Официально об увольнении Немировски сообщено не было, но на сайте клуба в разделе «Тренерский состав» фамилия специалиста уже отсутствует. «Барыс» в семи матчах сезона набрал три очка.