Агент уволенного тренера раскритиковал решение «Барыса»

Агент Дэвида Немировски считает, что на тех же основаниях уже должны были выгнать тренеров «Динамо», «Авангарда» и «Металлурга»
Увольнение Дэвида Немировски с поста главного тренера «Барыса» после семи игр сезона — слишком ранее решение, на таких основаниях уже должны были выгнать тренеров московского «Динамо», «Авангарда» и «Металлурга», заявил агент 48‑летнего специалиста Шуми Бабаев.
Во вторник «Барыс» сообщил, что в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» — «Динамо» (Москва) принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Официально об увольнении Немировски сообщено не было, но на сайте клуба в разделе «Тренерский состав» фамилия специалиста уже отсутствует. «Барыс» в семи матчах сезона набрал три очка.
— На данный момент идет процесс увольнения Дэвида, документы еще не до конца оформлены. Если брать отдельно результат, не учитывая количество игр, которые были сыграны, да, соглашусь. Но, учитывая, что команда собралась всего лишь третьего сентября, еще ни одной игры не сыграла в полном составе из‑за большого количества травмированных, увольнение Дэвида вызывает вопросы. У каждого руководства клуба свое мнение, и у меня не может быть к ним никаких вопросов, потому что это их решение, на которое мы никак не можем повлиять. Семь игр — это слишком рано для того, чтобы показывать какой‑то результат. Не думаю, что многие тренеры смогли бы за 18 дней показать другой результат. Данное решение — это процесс оправдания перед болельщиками, которые оценивают команду по результату. А кто может быть довольным последним местом? Руководству нужно было объяснить фанатам, что тренеру нужно чуть‑чуть времени. И если спустя треть чемпионата результата не будет, то будут приняты соответствующие решения. Понимаете, «Барыс» сейчас сыграл всего семь игр — это даже не 10% регулярного чемпионата. Если так судить, то уже должны были выгнать тренеров московского «Динамо», «Авангарда», «Торпедо», «Металлурга». Вы же видите, что лидеры сезона пока молчат, а на сцене совсем другие команды. И так происходит каждый год. Потом же команды‑лидеры вернутся в обойму, наберут форму и все будет нормально. Я всегда говорю, что кто‑то готовится к началу сезона, а кто‑то к плей‑офф, потому что у каждых команд свои задачи. Я ни в коем случае не хочу и не осуждаю руководство «Барыса». Время рассудит, правильно они поступили или нет, — сказал Бабаев «Матч ТВ».
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