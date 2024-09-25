Канарейкин назвал фаворита матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин заявил, что у московского клуба выше шансы на победу в матче FONBET чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

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«Металлург» примет «Спартак» в среду, начало матча — в 17:00 мск.