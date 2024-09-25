Канарейкин назвал фаворита матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин заявил, что у московского клуба выше шансы на победу в матче FONBET чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Металлург» примет «Спартак» в среду, начало матча — в 17:00 мск.
— Скажем так, «Металлург» выправляется, видим, что возвращаются игроки. Ситуацию потихоньку начинает исправляться. Что касается игры, да, отдаю предпочтение «Спартаку». Хорошая, добротная серия была домашняя, из двух выездов одну игру зацепили, — сказал Канарейкин Vprognoze.ru.