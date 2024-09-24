«Торпедо» обменяло нападающего в «Салават Юлаев»

«Торпедо» обменяло нападающего Денниса Яна в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нижегородский клуб получил денежную компенсацию.

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Ян был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ-2015 под общим 64-м номером. В КХЛ нападающий выступал за «Торпедо» и провёл 127 матчей, в которых набрал 64 очка — забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи. В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл лишь два матча, в которых отметился заброшенной шайбой.

На текущий момент «Торпедо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» расположился на пятой строчке в таблице Востока.