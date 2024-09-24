«Сибирь» одержала шестую победу подряд, обыграв «Сочи»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Сочи». Победу одержали новосибирцы со счётом 4:2.

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Счёт в середине первого периода открыл нападающий «Сочи» Андрей Никонов. В начале второго периода новосибирцы с интервалом в 24 секунды забросили две шайбы подряд и перевернули ход матча — отличились Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у «Сибири» отличился Тейлор Бек, за «Сочи» гол забил Тимур Хафизов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Энди Андреофф.

Таким образом, «Сибирь» одержала шестую победу подряд и возглавила таблицу Восточной конференции с 12 очками.