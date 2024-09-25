«Ак Барс» в гостях одержал победу над «Ладой» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Тухбатов Ильнар

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) в пользу казанцев. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Юдин, Дмитрий Яшкин, Алексей Марченко и Семен Кошелев. У хозяев голы на счету Троя Джозефса, Никиты Попугаева и Архипа Неколенко.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, клуб из Татарстана с 10 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Лада» (5), потерпевшая четвертое поражение подряд, идет 10‑й.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде против магнитогорского «Металлурга», тольяттинцы примут нижнекамский «Нефтехимик». Обе игры состоятся 27 сентября.

Прямые трансляции матчей FONBET Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.